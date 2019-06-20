نشر حساب نادي نابولي على صفحته الرسمية "تويتر" فيديو لجماهير "الأزوري" ترحب بطريقة ساخرة بمدرب فريقها السابق ماوريسيو ساري، والذي أصبح مدربا ليوفنتوس النادي الأكثر "عداوة" لهم.

ووجهت جماهير نابولي بعض الرسائل الساخرة مثل: "ماذا يمكنني أن أتمنى لأجل ساري المدرب؟ "أتمنى له الفوز بالدوري الأوروبي مجددا".

فيما سخر آخر قائلا: "سيفوز بالدوري أخيرا نعم نعم نعم"!، بينما أضاف ثالث:"أتمنى لك أن تحطم رقم نابولي بـ91 نقطة، ولكن في المركز الثاني".

وظهرت أيضا امرأة بالفيديو تحمل الرقم 17 ثم تحمل الرقم 13 بعده وتسأل ساري أيهما يفضل؟ وهما الرقمان اللذان يعبران عن النحس في إيطاليا وإنجلترا.

ويعود ساري إلى إيطاليا لتسلم مهمة تدريب بطل إيطاليا يوفنتوس بعقد لمدة ثلاثة أعوام، بعد موسم واحد فقط من مغادرة فريقه السابق نابولي إلى "ستامفورد بريدج"، حيث أمضى موسما مضطربا توجه بإحراز لقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وقيادة تشيلسي للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختير ساري أفضل مدرب في إيطاليا لموسم 2015-2016، علما بأنه قاد نابولي إلى الحلول وصيفا ليوفنتوس مرتين (2016 و2018).

يذكر أن العلاقة بين جماهير يوفنتوس ونابولي، من أكثر العلاقات عداوة في إيطاليا منذ سنوات طويلة لأسباب ليست كروية فقط، ولكن اجتماعية أيضا، وذلك لوجود صراع اجتماعي كبير بين مدينتي تورينو ونابولي.

المصدر: twitter@sscnapoli