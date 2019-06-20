شارابوفا تودع دورة مايوركا من الدور الثاني
Reuters
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ودعت الروسية ماريا شارابوفا بطولة مايوركا للتنس من الدور الثاني إثر خسارتها أمام الألمانية أنجليك كيربر بمجموعتين دون رد، اليوم الخميس.
وأنهت كيربر اللقاء لمصلحتها بواقع 6-2 و6-3. لتفشل شارابوفا بالتالي في الذهاب بعيدا في أول بطولة تشارك بها منذ بطولة سان بطرسبورغ في شهر يناير الماضي، وشاركت في رابع بطولة لها فقط هذا الموسم.
وتواجه كيربر في ربع النهائي الفائزة من مباراة الفرنسية كارولين غارسيا والإسبانية باولا بادوسا، والتي تقام في وقت لاحق اليوم.
المصدر: وكالات
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