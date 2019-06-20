"الفيفا والكاف" يعلنان تعيين سامورا "مفوضة عامة لإفريقيا"

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الإفريقي (الكاف) في بيان مشترك، اليوم الخميس، إن فاطمة سامورا الأمينة العامة للفيفا ستشرف على شؤون اللعبة في القارة لمدة ستة أشهر.

وذكرت مصادر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للعبة (الكاف) اتخذت قرارا مفاجئا يوم الأربعاء بالتخلي عن إدارة المؤسسة القارية لتظهر فاطمة سامورا الأمينة العامة للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) على الساحة "مندوبة الفيفا لشؤون إفريقيا".

وتم تلاوة البيان المشترك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، الذي يتعرض لحالة من "الحصار"، في القاهرة يوم الخميس عشية انطلاق كأس الأمم الإفريقية لكن أحمد رفض الرد على أسئلة بخصوص هذا الموضوع.

وأضاف بيان (الفيفا والكاف): "اقترح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على اللجنة التنفيذية للـ"كاف" طلب مساعدة الفيفا في تقييم الوضع الحالي في كرة القدم الإفريقية والمساعدة في الإسراع في تطبيق الإصلاح الجاري حاليا الذي يهدف لأن يعمل الكاف بشفافية وكفاءة".

وتابع البيان: "اللجنة التنفيذية وافقت بالإجماع على مقترح الرئيس. وفي ضوء ذلك، اتفق (الفيفا والكاف) على تعيين فاطمة سامورا الأمينة العامة للـ"فيفا" مندوبة عن الاتحاد الدولي لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من أغسطس 2019 وحتى 31 يناير 2020، وهي فترة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين".

وستساعد سامورا مجموعة من الخبراء الذين سيعملون بروح الشراكة مع الرئيس أحمد وفريقه في العديد من المسائل.

ومع سعي الفيفا لتحسين صورة كرة القدم، شكلت أزمة أحمد، مصدر إحراج كبير لإنفانتينو الذي يسعى لوجه جديد ونظيف للفيفا يخلو من الفساد.

ويتولى أحمد، الذي يخضع لتحقيق من قبل لجنة القيم في الفيفا بسبب مزاعم الفساد والتحرش الجنسي، منصب نائب رئيس الفيفا بحكم منصبه رئيسا للاتحاد الإفريقي.

ولم تتعرض كرة القدم الإفريقية لهزة فقط بسبب الإطاحة بعمرو فهمي الأمين العام للكاف بسبب كشفه عن مخالفات، بل أيضا لانسحاب الوداد المغربي من إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي ومزاعم عن مهاجمة أحد نواب رئيس الاتحاد الإفريقي لحكم المباراة.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية في مصر، يوم الجمعة، وتلعب مصر صاحبة الضيافة أمام زيمبابوي في لقاء الافتتاح.

المصدر: رويترز