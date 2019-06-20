بالفيديو.. محرز يرشح ثلاثة منتخبات للفوز بأمم إفريقيا

أكد رياض محرز نجم المنتخب الجزائري، أن بطولة الأمم الإفريقية 2019 ستكون صعبة، مشيرا إلى أن منتخب بلاده سيحاول شق طريقه خلال الأدوار المتقدمة.

وقال محرز خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الكأس القطرية: "أعتقد أن المنتخب المغربي مرشح أكثر منا لتحقيق اللقب وكذلك السنغال ومصر".

وأضاف: "نحن جاهزون للبطولة ونعلم جيدا أنها لن تكون سهلة. إنها المرة الأولى منذ فترة التي ندخل فيها البطولة ونحن لسنا مرشحين لتحقيق اللقب، وهذا أمر جيد من وجهة نظري لأنه سوف يبعد الضغوط".

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وعن اختيار قطر لإقامة معسكر الجزائر استعدادا لأمم إفريقيا قال محرز: "اخترنا قطر لأن طبيعة أجوائها الحارة تشبه الجو في مصر حاليا".

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر، غدا الجمعة وتستمر لغاية 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويستهل منتخب الجزائر مشواره في النسخة الـ 32 لكأس الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة نظيره الكيني، يوم الأحد 23 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا منتخبي السنغال وتنزانيا.

المصدر: وكالات