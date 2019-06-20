بالفيديو.."عروس كأس العالم" تعود للظهور بعد غياب 9 سنوات

خطفت المشجعة الشهيرة لاريسا ريكيلمي الأضواء في مباراة الأرجنتين ضد بلادها باراغواي التي انتهت1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وحفلت مدرجات "غوفيرنادور ماغاليس" في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، بالإثارة لدى حضور عارضة الأزياء الباراغوانية، والتي تعتبر واحدة من أشهر المشجعات حول العالم، خاصة في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010 ولقبت وقتها بـ"عروس كأس العالم"، قبل أن تختفي لعدة سنوات.

وتهافتت الجماهير، قبل المباراة، للالتقاط الصور مع الحسناء ريكيلمي التي ارتدت ثيابا مثيرة بلون علم بلادها، لتغزو صورها مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت العارضة أنها تسعى لنيل لقب "عروس كوبا أمريكا" من خلال تشجيعها لمنتخبها.

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وظلت المشجعة الشهيرة تشجع منتخب بلادها طوال المباراة، معربة عن أسفها لعدم فوز باراغواي، بعد إدراك "راقصي التانغو" للتعادل عبر ركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي.

وأكدت ريكيميلي على حضورها لمباراة باراغواي القادمة أمام كولومبيا، المقرر إقامتها في السلفادور جنوب البرازيل، يوم الأحد المقبل.

المصدر: tn.com.ar