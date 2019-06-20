التتويج بأمم إفريقيا يعزز فرص صلاح في الفوز بالكرة الذهبية

سيكون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أمام فرصة ذهبية لتعزيز آماله في أن يكون أول عربي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، عندما يقود منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويرى الكثير من المتابعين أن تتويج المنتخب المصري بكأس الأمم الإفريقية 2019، للمرة الثامنة في تاريخه، سيسهم بقوة في تعزيز فرص صلاح، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء في العامين الماضيين، في أن يصبح أول لاعب عربي ينال جائزة "الأفضل في العالم" وثاني لاعب ينالها في إفريقيا بعد الليبيري جورج وياه عام 1995.

وانضم صلاح للقائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم، العام الماضي، لكنه جاء في المركز الثالث بعد الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني (المتوج بالجائزة)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وارتفعت أسهم صلاح في الحصول على الجائزة المرموقة في العام الحالي، لاسيما بعدما قاد ليفربول لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا، الذي غاب عن خزائنه لمدة 14 عاما، في الموسم المنصرم.

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ولعب الفرعون المصري دورا بارزا في تتويج "الريدز" بالمسابقة القارية، بعدما سجل 5 أهداف خلال مشوار ليفربول في البطولة، من بينها ركلة جزاء في المباراة النهائية للمسابقة أمام توتنهام، ليتصدر ترتيب هدافي الفريق في المسابقة القارية خلال النسخة الماضية.

كما حقق صلاح إنجازا جديدا في مسيرته مع ليفربول، باحتفاظه بلقب هداف بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، بعدما تقاسم ترتيب هدافي المسابقة العريقة مع زميله السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال برصيد 22 هدفا لكل منهم.

ويتأهب محمد صلاح مع زملائه لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الجاري ولغاية 19 يوليو المقبل.

وسيخوض منتخب الفراعنة المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة نظيره من زيمبابوي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

المصدر: RT+ وكالات