غواردادو يحقق إنجازا تاريخيا ويقود المكسيك لربع نهائي الكأس "الذهبية"

تابع منتخب المكسيك تقديم عروضه القوية في بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي" الكونكاكاف"، وبلغ الدور ربع النهائي بعد الفوز 3-1 على كندا.

وحملت ثلاثية المكسيك في المباراة التي أقيمت في ملعب "برونوكس آت مايل هاي" في مدينة دينفر الأمريكية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، توقيع روبرتو ألفارادو في الدقيقة 40، وأندريس غواردادو في الدقيقتين 54 و77، بينما سجل هدف كندا الوحيد لوكاس كافاليني في الدقيقة 75.

بهذا وصل لاعب الوسط المكسيكي المخضرم غواردادو لإنجاز تاريخي مع منتخب بلاده بوصول عدد أهدافه في بطولة الكأس الذهبية إلى 12 هدفا، ليعادل الهداف التاريخي زاجي.

ARE YOU KIDDING ME ANDRES GUARDADO?! 🚀🚀🚀



El Principito scores his 11th Gold Cup goal and doubles Mexico's lead 🇲🇽 #GoldCup2019pic.twitter.com/hlB3ZVLByc — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 20, 2019

وبعد فوز المكسيك بثلاثية على كندا، واكتساحها كوبا بسباعية نظيفة في الجولة الأولى، تصدرت المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط لتضمن التأهل لربع النهائي قبل مواجهة مارتينيك الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

فيما منتخب كندا احتل الوصافة بـ3 نقاط متقدما بفارق الأهداف على مارتينيك الثالثة، بينما تتذيل كوبا الترتيب بلا نقاط.

المصدر: وكالات