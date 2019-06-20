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شاهد.. الطفل "الفولاذي" يحطم رقما خياليا قياسيا في تمرين الضغط

الرياضة

شاهد.. الطفل
tvc.ru
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حطم الطفل إبراهيم ليانوف من إنغوشيا الروسية والبالغ 6 سنوات رقمين عالميين بأداء تمرين الضغط.

وتم تسجيل رقميين قياسيين باسم الطفل ليانوف في كتاب الأرقام القياسية الروسية، حيث قام بأداء تمرين الضغط 3720 مرة دون استراحة خلال ساعتين فقط.

وإضافة إلى السجل المذكور لأعلى عدد من تمارين الضغط دفعة واحدة دون استراحة لفئة الأطفال، حطم ليانوف الرقم القياسي لأكبر عدد من التكرار 4،445 دفعة واحدة لأكثر من ساعتين.

وقامت لجنة تحرير كتاب الأرقام القياسية الروسية بتسليم الطفل شهادة تؤكد تحطيمه الأرقام القياسية بشكل رسمي في فئة "اللياقة" الروسية.

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وهنأ رئيس جمهورية إنغوشيا يونس بك يفكوروف الطفل ليانوف على إنجازه الرياضي، مقدما له دراجة وهاتفا محمولا، فيما قدم رئيس النادي الذي يتدرب فيه الطفل شقة من غرفتين تكريما لإنجازه.

ويعود الرقم السابق للطفل رحيم كورييف البالغ 5 سنوات من جمهورية الشيشان الروسية، العام الماضي، بتنفيذه تمرين الضغط 3202 مرة دون استراحة خلال ساعتين ونصف الساعة.

المصدر: etokavkaz.ru

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