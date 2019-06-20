حطم الطفل إبراهيم ليانوف من إنغوشيا الروسية والبالغ 6 سنوات رقمين عالميين بأداء تمرين الضغط.

وتم تسجيل رقميين قياسيين باسم الطفل ليانوف في كتاب الأرقام القياسية الروسية، حيث قام بأداء تمرين الضغط 3720 مرة دون استراحة خلال ساعتين فقط.

وإضافة إلى السجل المذكور لأعلى عدد من تمارين الضغط دفعة واحدة دون استراحة لفئة الأطفال، حطم ليانوف الرقم القياسي لأكبر عدد من التكرار 4،445 دفعة واحدة لأكثر من ساعتين.

وقامت لجنة تحرير كتاب الأرقام القياسية الروسية بتسليم الطفل شهادة تؤكد تحطيمه الأرقام القياسية بشكل رسمي في فئة "اللياقة" الروسية.

Шестилетний мальчик из Ингушетии Ибрагим Льянов установил два мировых рекорда по отжиманиям от пола: по количеству отжиманий от пола за один подход (более 3 тыс. 202 раз) и на большее число отжиманий за два часаhttps://t.co/erl5ZMZGTx



Фото из соцсетей pic.twitter.com/RuWcPfF5Zi — Интерфакс Россия (@Interfax_Russia) June 11, 2019

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وهنأ رئيس جمهورية إنغوشيا يونس بك يفكوروف الطفل ليانوف على إنجازه الرياضي، مقدما له دراجة وهاتفا محمولا، فيما قدم رئيس النادي الذي يتدرب فيه الطفل شقة من غرفتين تكريما لإنجازه.

ويعود الرقم السابق للطفل رحيم كورييف البالغ 5 سنوات من جمهورية الشيشان الروسية، العام الماضي، بتنفيذه تمرين الضغط 3202 مرة دون استراحة خلال ساعتين ونصف الساعة.

المصدر: etokavkaz.ru