اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية تتراجع عن الاقتداء بالتجربة الروسية

تراجع مسؤولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستنطلق غدا في مصر، عما أعلنوه منذ أشهر عن توفير أماكن للمشجعين لمتابعة مباريات المسابقة، واقتصارها على منطقتين فقط.

وكان أحمد مجاهد المنسق العام قد أعلن منذ أشهر في إطار التحضير والتجهيز للمسابقة، عن نيته توفير عدة مناطق للمشجعين المعروفة بـFAN ZONE خارج أسوار الملاعب المستضيفة للبطولة، كأحد المقترحات اقتداءا بما شهده التنظيم الناجح لمونديال روسيا الأخير، لإتاحة الفرصة لحضور أكبر عدد من المشجعين، خاصة أن الملاعب لن تتسع إلا لعدد محدد من الجماهير.

وتم الاقتصار على إقامة منطقتين فقط، المنطقة الأولى للمشجعين بالساحل الشمالي، والثانية في القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، إذ سيتم توفير شاشات عملاقة في أماكن عامة واسعة، تسمح لعدد كبير من الجماهير بمتابعة مباريات البطولة.

Egyptian fans cheer for their national team in St. Petersburg fan zone, one day before their clash with Russia pic.twitter.com/R7w6DC0ERi — Salma Hamed (@Salmabdallah) June 18, 2018

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وكان مونديال روسيا قد شهد تخصيص عدة مناطق للمشجعين، إضافة لعدد من الميادين العامة بمختلف أنحاء روسيا، خارج أسوار الاستادات التي احتضنت منافسات البطولة.

الجدير بالذكر أن كأس الأمم الإفريقية بمصر ستقام فعالياتها على 6 استادات وهي استاد القاهرة الذي سيحتضن منافسات المجموعة الأولى، واستاد الإسكندرية ليستضيف المجموعة الثانية، في حين ستقام منافسات المجموعة الثالثة في استاد الدفاع الجوي، والرابعة باستاد السلام، والخامسة باستاد السويس، والسادسة باستاد الإسماعيلية.

المصدر: وكالات