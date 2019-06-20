شاهد.. ميسي وأرماني ينقذان الأرجنتين من إحراج جديد

نجح ليونيل ميسي في هز الشباك ليدرك التعادل للأرجنتين 1-1 مع الباراغواي في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، فجر الخميس، ليحافظ "راقصو التانغو" على آمالهم في بلوغ دور الثمانية.

وتقدم الباراغواي عبر هدف ريتشارد سانشيز في الدقيقة 37، قبل أن يدرك ميسي قائد الأرجنتين التعادل في الدقيقة 57 بعد لمسة يد ضد إيفان بيريس تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها.

Paraguay have scored to take a (1-0) lead against Argentina in their Group B matchup in Copa America pic.twitter.com/UHILnUHlTU — Sports Daily United (@sdumedias) June 20, 2019

وحصلت الباراغواي على ركلة جزاء بعد ذلك بدقائق، لكن حارس شباك "راقصي التانغو" فرانكو أرماني أبعد تسديدة ديرليس غونزاليز.

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ولم يخدم هذا التعادل الأرجنتين التي سقطت في الجولة الأولى أمام كولومبيا 0-2، لتتذيل المجموعة خلف قطر بفارق الأهداف برصيد نقطة واحدة، لكنها أبقت على حظوظها في التأهل للدور الثاني في حال فوزها على قطر في آخر مباريات المجموعة يوم الأحد.

بالمقابل احتلت الباراغواي المركز الثاني برصيد نقطتين خلف كولومبيا التي فازت في وقت سابق على قطر بهدف متأخر، وتواجه كولومبيا في مباراتها القادمة الباراغواي.

المصدر: وكالات