بالفيديو.. "العنابي" يتعثر وكولومبيا أول المتأهلين في "كوبا أمريكا"

حقق منتخب كولومبيا فوزا صعبا على نظيره القطري 1-0 في مباراتهما ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة "كوبا أمريكا" بكرة القدم فجر الخميس.

وانتزع المنتخب الكولومبي بطاقة التأهل للدور الثاني بفضل هدف دوفان زاباتا عند الدقيقة 85، لتتصدر كولومبيا المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين متتاليين، بينما تجمد رصيد قطر عند نقطة وحيدة.

Así fuel gol de Duván Zapata para el 1-0 ante @QFA_ENpic.twitter.com/NTiRbXjJAH — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 19, 2019

وعانى المنتخب الكولومبي الذي هزم نظيره الأرجنتيني في الجولة الأولى 2-0 في المباراة أمام بطل آسيا، الذي كاد أن يدرك التعادل في مناسبتين، لكن التفوق صب أخيرا في مصلحة كولومبيا بفضل تألق نجمها خاميس رودريغيز الذي صنع هدف الفوز لزاباتا.

وبات المنتخب الكولومبي أول المنتخبات الضامنة للتأهل للدور القادم في البطولة.

المصدر: وكالات