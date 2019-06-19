إنجلترا تحقق فوزها الثالث والأرجنتين تخطف نقطة ثمينة في "مونديال السيدات"

عزز المنتخب الإنجليزي صدارته للمجموعة الرابعة في كأس العالم للسيدات، وذلك عقب فوزه على اليابان 2-0، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وتقدمت سيدات إنجلترا في (د.14) عن طريق إيلين وايت، قبل أن تضيف اللاعبة ذاتها الهدف الثاني في (د.84).

وفي المباراة الثانية، تقدم المنتخب الإسكتلندي على الأرجنتين في (د.19) عن طريق كيم ليتل، قبل أن تضيف زميلتها جيني بيتي الهدف الثاني في (د.49)، ثم أضافت إيرين كوثبرت الهدف الثالث في (د.69).

وعاد المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة بعد أن سجلت ميلجروس مينديز الهدف الأول في (د.74)، ثم سجلت حارسة منتخب إسكتلندا لي أليكساندر في مرمى فريقها بالخطأ في (د.79)، قبل أن تحرز فلورنسا بونسجيندو الهدف الثالث والتعادل من ركلة جزاء في (د.90).

ومن خلال هذه النتائج، رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما حافظ المنتخب الياباني على المركز الثاني برصيد 4 نقاط، والمنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث برصيد نقطتين، حيث سينتظر نتائج مباريات الغد للتعرف على مصيره في التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، فيما يتذيل المنتخب الإسكتلندي الترتيب برصيد نقطة واحدة ليودع المسابقة مبكرا.

ويختتم دور المجموعات الخميس بمباريات المجموعتين الخامسة والسادسة، فتلعب الكاميرون مع نيوزيلندا وهولندا مع كندا (خامسة) والسويد مع الولايات المتحدة حاملة اللقب وتايلاند مع تشيلي (سادسة).

المصدر: وكالات