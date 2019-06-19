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بيان رسمي بشأن توقف مباريات أمم إفريقيا "مرتين" .. تعرف على السبب!

الرياضة

بيان رسمي بشأن توقف مباريات أمم إفريقيا
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ستتوقف مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو المقبل مرتين بسبب درجة الحرارة المرتفعة، بحسب اللجنة الطبية للبطولة.

وأصدرت اللجنة الأربعاء بيانا وزعه الاتحاد المصري للعبة، حول ارتفاع درجات الحرارة خصوصا وأن النسخة الحالية هي الأولى التي تقام في فصل الصيف.

وأوضحت اللجنة أن البطولة ستشهد "توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق في كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين"، مشيرة إلى أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة في كل شوط، تكون الأولى في الدقيقة 30 والثانية في الدقيقة 75.

وخلال فترة الراحة سيسمح للاعبي الفريقين والحكام بتناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.

واعتمدت الاستراحة المخصصة لشرب الماء في كأس العالم 2014 في البرازيل. وحصل في مباراة هولندا والمكسيك في دور الـ16 أول توقف في مدينة فورتاليزا، عندما كانت الحرارة 32 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 68%.

المصدر: أ ف ب

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