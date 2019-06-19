رحيل إنريكي "القاهر" يوجه صفعة جديدة لمنتخب إسبانيا

تعرض منتخب إسبانيا لخيبة جديدة بعد الإعلان عن تخلي مدربه لويس إنريكي عن مهامه لأسباب عائلية قاهرة وحلول مساعده روبرت مورينو بدلا منه ليصبح رابع مدرب لـ "لا روخا" خلال عام واحد.

وبعد فترة ذهبية أحرز خلالها لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه (2010) وكأس أوروبا مرتين (2008 و2012)، سيتولى مورينو أول مهمة تدريبية في مسيرته بعدما عمل مساعدا لأنريكي في أندية سلتا فيغو، روما الإيطالي، وبرشلونة.

وفي مؤتمر صحفي دعي إليه على عجل، قال رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس من مقره في لاس روساس بضواحي مدريد وإلى جانبه مورينو والمدير الرياضي خوسيه فرانسيسكو مولينا: "أبلغنا لويس إنريكي أنه لن يستمر كمدرب (...) قرر الاتحاد الإسباني منح ثقته لروبرت".

وعلق مورينيو على الطريقة التي بات بموجبها مسؤولا عن المنتخب بالقول: "هذا يوم حلو ومر. حلمت بأن أصبح مدربا في يوم من الأيام لكن ليس بهذه الطريقة. سنحاول مواصلة ما بدأه لويس إنريكي لإكمال عمله في القمة من خلال الفوز بكأس أوروبا 2020".

من جهته، قال إنريكي في بيان: "استقالتي تعود لأسباب منعتي من إنجاز مهامي بشكل طبيعي منذ مارس الماضي"، دون كشف طبيعتها.

وتولى إنريكي (49 عاما) الإدارة الفنية للمنتخب في صيف 2018 بعد خروج "لا روخا" من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا، لكنه غاب عن وظيفته منذ مارس الماضي "لأسباب عائلية قاهرة" بحسب الاتحاد.

وشدد روبياليس في مؤتمره الصحفي على احترام "قراره تماما وسنواصل القيام بذلك بالطريقة عينها. يجب أن أشكر لويس إنريكي على وقته مع الاتحاد وأبواب المنتخب الوطني ستكون مفتوحة له دائما".

وأردف: "سيتولى روبرت التدريب مع المدة عينها في العقد الموقع. سيقودنا لتحقيق مشاركة طيبة في كأس أوروبا 2020".

وأشرف مورينو (41 عاما) على المنتخب الأحمر في آخر ثلاث مباريات ضد مالطا (2-0) وجزر فارو (4-1) والسويد (3-0)، وسيقوده في تصفيات البطولة القارية بعدما أعجب نجوم المنتخب بمزاياه بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، ما دفع الاتحاد إلى تفضيله على أبيلاردو مدرب ألافيس والمرشح القوي لخلافة أنريكي.

وسيكون مورينو الذي عمل مساعدا أيضا لخوان كارلوس أونسوي في سلتا فيغو (2017-2018)، رابع مدرب لمنتخب إسبانيا في فترة 12 شهرا، إذ أقيل غولن لوبيتيغي، بديل فيسنتي دل بوسكي في صيف 2016، عشية المونديال الأخير، بعيد إعلان تعاقده مع ريال مدريد قبيل انطلاق نهائيات مونديال روسيا دون إبلاغ الاتحاد.

وبعدما أشرف فرناندو هييرو على المنتخب خلال المونديال ولم ينجح في تحقيق نتيجة جيدة، تولى إنريكي المهمة بعد تجربة ناجحة لثلاثة أعوام مع برشلونة (بين 2014 و2017)، قاده خلالها لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، والليغا الإسبانية مرتين، وكأس الملك ثلاث مرات.

المصدر: أ ف ب