 
مباشر

الروسي خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة هاله الألمانية

الرياضة

الروسي خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة هاله الألمانية
Globallookpress Claus Bergmann
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0d9

بلغ الروسي كارين خاتشانوف الدور ربع النهائي لبطولة هاله الألمانية للتنس، بعد تغلبه على الألماني يان لينارد شتروف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة اليوم الأربعاء.

وتمكن خاتشانوف من إنهاء اللقاء لمصلحته بمجموعتين لواحدة، نتائجها:6-3 و3-6 و6-4، خلال ساعة واحدة و44 دقيقة.

وسيقابل خاتشانوف في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو، الفائز من مواجهة الإيطاليين ماتيو بيرتيني وأندرياس سيبي.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد..الأمم المتحدة تدعو لاستجواب محمد بن سلمان