الروسي خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة هاله الألمانية
بلغ الروسي كارين خاتشانوف الدور ربع النهائي لبطولة هاله الألمانية للتنس، بعد تغلبه على الألماني يان لينارد شتروف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة اليوم الأربعاء.
That face says it all! 😲🤩 @karenkhachanov def. @Struffitennis 6-3, 3-6, 6-4. #noventiopen19— NOVENTI OPEN (@ATPHalle) June 19, 2019
📸 NOVENTI OPEN_KET pic.twitter.com/0xRTXt2s86
وتمكن خاتشانوف من إنهاء اللقاء لمصلحته بمجموعتين لواحدة، نتائجها:6-3 و3-6 و6-4، خلال ساعة واحدة و44 دقيقة.
Impressive win from @karenkhachanov at @ATPHalle 💪— ATP Tour (@ATP_Tour) June 19, 2019
The Russian defeats home favourite Struff 6-3, 3-6, 6-4 to make the quarters 👏 pic.twitter.com/LitYIUDFXQ
وسيقابل خاتشانوف في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو، الفائز من مواجهة الإيطاليين ماتيو بيرتيني وأندرياس سيبي.
المصدر: rsport.ria.ru