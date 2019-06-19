الروسي خاتشانوف إلى ربع نهائي بطولة هاله الألمانية

بلغ الروسي كارين خاتشانوف الدور ربع النهائي لبطولة هاله الألمانية للتنس، بعد تغلبه على الألماني يان لينارد شتروف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة اليوم الأربعاء.

وتمكن خاتشانوف من إنهاء اللقاء لمصلحته بمجموعتين لواحدة، نتائجها:6-3 و3-6 و6-4، خلال ساعة واحدة و44 دقيقة.

Impressive win from @karenkhachanov at @ATPHalle 💪



The Russian defeats home favourite Struff 6-3, 3-6, 6-4 to make the quarters 👏 pic.twitter.com/LitYIUDFXQ — ATP Tour (@ATP_Tour) June 19, 2019

وسيقابل خاتشانوف في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو، الفائز من مواجهة الإيطاليين ماتيو بيرتيني وأندرياس سيبي.

المصدر: rsport.ria.ru