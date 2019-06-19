الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤكد عقوبة نيمار

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الأربعاء، العقوبة الموقعة على البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا للموقع الرسمي لـ"اليويفا"، فإن الاتحاد الأوروبي رفض الطعن الذي تقدم به باريس سان جيرمان على عقوبة إيقاف نيمار لمدة 3 مباريات.

⚽️ УЕФА отклонил апелляцию Неймара на трехматчевую дисквалификациюhttps://t.co/J6fU0bo8Krpic.twitter.com/xKLwiKweof — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 19, 2019

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ووقعت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي، العقوبة على نيمار، لإهانته حكام مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك نيمار في هذه المباراة بسبب الإصابة، لكنه انتقد بشدة عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، طاقم التحكيم، بسبب ركلة الجزاء التي احتسبت لمانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من اللقاء، وتسببت في إقصاء فريقه من البطولة القارية.

وكتب نيمار حينذاك: "إنه العار. يضعون أربعة صبية لا يفهمون شيئا في كرة القدم لرؤية الإعادة بالفيديو... ليذهبوا إلى الجحيم".

المصدر: وكالات