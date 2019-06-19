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في لقطة طريفة.. لاعبا تنس يتخليان عن مضربيهما ويلعبان "كرة القدم" أثناء مباراتهما

الرياضة

في لقطة طريفة.. لاعبا تنس يتخليان عن مضربيهما ويلعبان
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شهدت مباراة الفرنسيين، جو ويلفريد تسونغا، وبينوا بير، لقطة طريفة خلال لقائهما أمس الثلاثاء ضمن الدور الأول لبطولة هاله الألمانية لكرة المضرب.

وأثناء قيام بير بالإرسال في الشوط الثالث من المجموعة الثانية، سقط المضرب من يده بعد أن أرسل الكرة باتجاه تسونغا الذي رد الكرة بمضربه إلى نصف الملعب المخصص لخصمه، ونتيجة لبعد المضرب عن بير واستسلامه لخسارة النقطة رد الكرة بقدمه باتجاه تسونغا الذي استغنى عن مضربه وبدأ بتداول الكرة مع خصمه بالقدمين في لقطة جميلة وسط تفاعل وتشجيع كبير من الجمهور.

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز تسونغا بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع: 6-4 و7-6.

المصدر: ATP_Tour/twitter

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