شاهد.. هدف عالمي عابر للقارات للجيش السوري في كأس الاتحاد الآسيوي

سجل لاعب فريق الجيش السوري محمد الواكد، هدفا عالميا في شباك فريق الجزيرة الأردني، خلال مواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا.

وفي الدقيقة 79 من عمر اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الجيش بهدفين نظيفين، استلم الواكد الكرة من قبل منتصف الملعب، وسددها قوية ومباغتة مستغلا تقدم الحارس الأردني أحمد عبد الستار، الذي فشل في إبعاد الكرة، لتستقر في شباكه.

وانتهت المباراة، بفوز الجيش بثلاثية نظيفة، رغم لعبه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عقب طرد لاعب الوسط عبد الملك العنيزان.

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ومنحت هذه النتيجة أفضلية كبيرة لفريق الجيش، لبلوغ اللقاء النهائي لمنطقة غربي القارة الصفراء، قبيل مواجهة الإياب التي من المقرر أن تقام في العاصمة الأردنية عمان، في الـ25 من شهر يونيو الجاري.

المصدر: RT