فنزويلا تحرج البرازيل في ليلة الأهداف الملغية (فيديو)

فشل المنتخب البرازيلي في حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من "كوبا أمريكا 2019"، واكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه الفنزويلي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في البطولة.

وشهدت المباراة إلغاء حكم اللقاء التشيلي خوليو غونزاليس 3 أهداف للمنتخب البرازيلي بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعدة "VAR"، وسط اعتراض شديد من جماهير "السيليساو" المستضيف للبطولة.

وهذا التعادل هو الثاني في تاريخ مواجهات البرازيل وفنزويلا في البطولة، مقابل 6 انتصارات للسامبا، بينما لم ينجح المنتخب الفنزويلي في الفوز بأي مباراة.

وبهذا التعادل، رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف فقط عن منتخب البيرو، الذي تغلب في وقت سابق على بوليفيا 3-1، كما رفع منتخب فنزويلا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب بوليفيا فرق المجموعة من دون نقاط.

وستكون الجولة الأخيرة المقررة السبت حاسمة لتحديد بطل المجموعة، إذ تتواجه البرازيل مع البيرو، فيما تلعب فنزويلا مع بوليفيا في مباراة هامة جدا للمنتخبين الطامحين للحصول على مركز الثالث وفرصة للعبور إلى ربع نهائي البطولة.

O grupo A está vibrando após a segunda rodada.O Brasil 🇧🇷 é líder pela diferença de gols, o Peru 🇵🇪 é o segundo com os mesmos 4 pontos, mas um gol a menos. A Venezuela 🇻🇪 é a terceira e a Bolívia 🇧🇴 última sem pontos. pic.twitter.com/4KIwmZe4mn — Copa América (@CopaAmerica) June 19, 2019

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المصدر: RT