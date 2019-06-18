البرازيل وأستراليا إلى ثمن نهائي "مونديال السيدات"

تأهل منتخب البرازيل إلى الدور المقبل من كأس العالم للسيدات بفضل فوزه على نظيره الإيطالي1-0 سجلته النجمة مارتا في المرحلة الثالثة "الأخيرة" من الدور الأول لحساب المجموعة الثالثة.

وأحرزت المخضرمة مارتا، هدف المباراة الوحيد في (د.74 من ركلة جزاء).

وسجلت سام كير، 4 أهداف لترسل أستراليا إلى دور الستة عشر من البطولة، المقامة في فرنسا، بالفوز 4-1 على جامايكا.

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وهزت كير، الشباك بواقع مرتين في كل شوط، لتحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وتفوقت بفارق الأهداف على البرازيل صاحبة المركز الثالث، لتضرب موعدا مع النرويج في دور الثمانية.

واحتل المنتخب البرازيلي، المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ليصعد لدور الستة عشر من بين أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث، فيما تذيلت جامايكا ترتيب المجموعة بلا نقاط.

المصدر: وكالات