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مونديال السيدات.. مارتا تحطم رقم كلوزة التاريخي!

الرياضة

مونديال السيدات.. مارتا تحطم رقم كلوزة التاريخي!
Reuters
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باتت المهاجمة البرازيلية مارتا أفضل هدافة في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم في فئتي الرجال والسيدات بمنحها التقدم لمنتخب بلادها في مرمى إيطاليا الثلاثاء في مونديال السيدات.

وجاء هدف مارتا (33 عاما) في (د.74 من ركلة جزاء)، فرفعت رصيدها إلى 17 هدفا في 5 نسخ من النهائيات (2003 و2007 و2011 و2015 و2019) لتتخطى الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا في 4 نسخ من النهائيات).

وكانت مارتا التي توجت أفضل لاعبة في العالم 6 مرات، سجلت هدفا من ركلة جزاء أيضا في مرمى أستراليا (2-3) في المباراة الثانية ضمن دور المجموعات من هذه النسخة من كأس العالم.

وعند السيدات، تتفوق مارتا على الألمانية بيرغيت برينتس والأمريكية آبي وامباش (كلتاهما 14 هدفا).

المصدر: أ ف ب

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