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"بعشرة لاعبين".. الجيش السوري يصعق الجزيرة الأردني في كأس الاتحاد الآسيوي

الرياضة

ar.the-afc.com
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نجح نادي الجيش السوري في تحقيق فوز كبير على الجزيرة الأردني 3-0، على ملعب الشيخ علي بن محمد في البحرين، ضمن ذهاب قبل نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2019.

وسجل باسل مصطفى في (د.57 و62) ومحمد الواكد في (د.79) أهداف الفوز لصالح الجيش.

وأكمل الجيش المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط عبد المالك النيزان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عمان الدولي في عمان.

المصدر: وكالات

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