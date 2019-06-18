دورة هاله.. فيدرر يستهل موسم الملاعب العشبية بالفوز على ميلمان

استهل السويسري روجر فيدرر المصنف أول موسم الملاعب العشبية بفوز على الأسترالي جون ميلمان الثلاثاء في الدور الأول لدورة هاله الألمانية للتنس، بمجموعتين متتاليتين، اليوم الثلاثاء.

واحتاج فيدرر إلى ساعة و17 دقيقة للتغلب على ميلمان بنتيجة 7-6 (7-1) و6-3 ليضرب موعدا مع الفرنسي المخضرم جو ويلفريد تسونغا المشارك ببطاقة دعوة في الدور الثاني.

ويلتقي فيدرر وتسونغا بعد غد الخميس في المواجهة الثامنة عشرة بينهما حيث تميل الكفة لصالح السويسري برصيد 11 فوزا مقابل 6 هزائم بينها واحدة على الملاعب العشبية عام 2011 في الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالث بطولات الغراند سلام، وهي الوحيدة بينهما على هذه النوعية من الملاعب.

وفي باقي المباريات، استهل الكرواتي بورنا تشوريتش حملة الدفاع عن لقبه بفوز على الإسباني خاومي مونيار 7-6 (7-2) و6-3، فيما تغلب الألماني يان-لينارد شتروف المرشح للمنافسة على اللقب على الصربي لاسلو دييري 6-4 و6-4 محققا فوزه الأول في تاريخ مشاركاته في دورة هاله.

وانسحب من الدورة الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامسا، أثناء منافسات الزوجي بسبب مشكلة في الركبة.

وكان زفيريف أصيب في ركبته خلال مباراته في الدور الأول أمام الهولندي روبن هازه الاثنين والتي حسمها لصالحه بـ 6-4 و7-5، ومن المقرر أن يلاقي الأمريكي ستيف جونسون الخميس في الدور الثاني.

المصدر: أ ف ب



