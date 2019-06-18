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ناد فرنسي يعلن رسميا ضم ميسي إلى صفوفه (صورة)

الرياضة

ناد فرنسي يعلن رسميا ضم ميسي إلى صفوفه (صورة)
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أعلن نادي ديجون الفرنسي، توقيعه مع الشاب الصغير ريان ميسي البالغ 12 عاما قادما من نادي فيرسايلز.

ونال إعلان ديجون تعاقده مع ريان ميسي اهتماما إعلاميا كبيرا في وسائل الإعلام لتشابه اسم اللاعب الصغير مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

ونشر النادي صورة لميسي الصغير رفقه والديه بعد توقيعه على العقد، ويظهر في الصورة اللاعب الواعد يحمل القميص رقم 9 وعلى القميص اسمه "ميسي".

المصدر: DFCO_Officiel/twitter

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