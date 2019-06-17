"مونديال السيدات".. فرنسا إلى ثمن النهائي بالعلامة الكاملة

حقق منتخب فرنسا العلامة الكاملة في دور المجموعات لكأس العالم لكرة القدم للسيدات إثر تغلبه على نظيره النيجيري 1-0، الاثنين في الجولة الثالثة (الأخيرة)، من مباريات المجموعة الأولى.

وحسم منتخب فرنسا الفوز بهدف في (د.79 من ركلة جزاء) سددتها ويندي رينار في القائم، لكن الحكم قررت إعادة تنفيذ ضربة الجزاء نظرا لخروج حارسة نيجيريا شياماكا نادوزي من مرماها، لتنجح اللاعبة البالغة من العمر 18 عاما في التسجيل خلال المحاولة الثانية.

وتزامنت ركلة الجزاء مع طرد لاعبة نيجيريا نجوزي إيبيري.

ولحق منتخب النرويج بفرنسا في دور الـ 16 بفضل الفوز على كوريا الجنوبية 2-1، وحقق منتخب فرنسا 3 انتصارات متتالية ليظفر بصدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

وحلت النرويج في المركز الثاني بـ 6 نقاط ثم نيجيريا في المركز الثالث بـ 3 نقاط فيما جاءت كوريا الجنوبية في المركز الرابع الأخير، بعد أن تكبدت الهزيمة الثالثة على التوالي.

المصدر: وكالات





