العهد اللبناني يعود بانتصار ثمين من أرض الوحدات الأردني
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فاز نادي العهد اللبناني خارج ملعبه على الوحدات الأردني 1-0 اليوم الاثنين، على ملعب الملك عبدالله في عمان، ضمن ذهاب قبل نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2019.
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى (د.79) عندما خطف العهد هدف الفوز الثمين عن طريق محمد قدوح.
@Pleo0pic.twitter.com/DqlH2CiYii— أهداف المباريات (@Gooos80) 17 июня 2019 г.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم الاثنين المقبل، على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.
المصدر: وكالات
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