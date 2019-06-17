الروسي مدفيديف يبلغ ثاني أدوار بطولة لندن
تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثاني لبطولة لندن البريطانية لكرة المضرب، بتغلبه اليوم الاثنين في الدور الأول على الإسباني فيرناندو فيرداسكو بمجموعتين دون مقابل.
وتمكن مدفيديف صاحب الـ23 عاما، من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-4، خلال ساعة و10 دقائق.
Daniil Medvedev is the first man to win at #QueensTennis this year!— Fever-Tree Championships (@QueensTennis) 17 июня 2019 г.
The Russian fourth seed beats Fernando Verdasco 6-2, 6-4.
Sealed with a silky serve-volley 👌🌱 pic.twitter.com/JPauqoVYVS
وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو، الفائز من مواجهة البريطاني جاي كلارك والفرنسي ليوكا بوي.
🚨 MEGA RALLY ALERT 🚨— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 17 июня 2019 г.
#Verdasco and #Medvedev are putting on a show at #QueensTennis 👏 pic.twitter.com/y6ms8rgWbp
المصدر: rsport.ria.ru