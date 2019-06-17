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الروسي مدفيديف يبلغ ثاني أدوار بطولة لندن

الرياضة

الروسي مدفيديف يبلغ ثاني أدوار بطولة لندن
Globallookpress COLORSPORT/DANIEL BEARHAM, via w
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثاني لبطولة لندن البريطانية لكرة المضرب، بتغلبه اليوم الاثنين في الدور الأول على الإسباني فيرناندو فيرداسكو بمجموعتين دون مقابل.

وتمكن مدفيديف صاحب الـ23 عاما، من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-4، خلال ساعة و10 دقائق.

وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو، الفائز من مواجهة البريطاني جاي كلارك والفرنسي ليوكا بوي.

المصدر: rsport.ria.ru

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