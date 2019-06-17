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مارادونا ينفجر بعد خسارة الأرجنتين ويهاجم ميسي ورفاقه بـ"ألفاظ نابية"

الرياضة

مارادونا ينفجر بعد خسارة الأرجنتين ويهاجم ميسي ورفاقه بـ
Reuters
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هاجم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، لاعبي منتخب بلاده، بعد البداية السيئة في بطولة كوبا أمريكا 2019، بالخسارة أمام كولومبيا 0-2.

وقال مارادونا في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: لقد أضاع اللاعبون هيبة منتخب الأرجنتين، لدرجة تشعرني بأن فريق مملكة تونغا يستطيع الفوز علينا".

واحتد مارادونا فى حديثه فوجه السباب لعدد من اللاعبين بألفاظ نابية، مضيفا "ما الذي تبقى من هيبة الأرجنتين التي بنيناها منذ سنوات؟، لقد أهانوا قميص المنتخب".

يذكر أن منتخب الأرجنتين لم يحرز لقب بطولة كوبا أمريكا منذ 26 عاما، على الرغم من بلوغه النهائي خمس مرات.

المصدر: marca.com

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