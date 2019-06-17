أعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى إيقاف العداءة البحرينية، أونيس جيبكيروي كيروا، صاحبة فضية ماراثون أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لمدة 4 سنوات لتناولها المنشطات.

وأوقفت كيروا البالغة 35 عاما مؤقتا في مايو الماضي بانتظار نتيجة الفحص المضاد التي جاءت نتيجته إيجابية أيضا، وأظهرت وجود آثار لمادة "إيبو" المحظورة في عيناتها، وتم إيقافها بالتالي لمدة أربع سنوات اعتبارا من 7 مايو 2019.

Reuters Jonannes Eisele

واحتلت كيروا، الكينية الأصل، المركز الثاني في سباق الماراثون في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وراء الكينية جيمايما سامغونغ، والتي ثبت أيضا تناولها منشطات بعد أشهر من تتويجها بالذهبية الأولمبية، وأوقفت لثمانية أعوام.

وأقرت كيروا، التي نالت برونزية سباق الماراثون في بطولة العالم لألعاب القوى في بكين عام 2015، بأنها خالفت القوانين وقبلت بالعقوبة المفروضة عليها.

المصدر: أ ف ب