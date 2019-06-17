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شاهد.. مشجعة مصرية من ذوي الاحتياجات الخاصة تبكي بعد مصافحتها لصلاح

الرياضة

شاهد.. مشجعة مصرية من ذوي الاحتياجات الخاصة تبكي بعد مصافحتها لصلاح
Reuters
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التقطت إحدى الكاميرات بكاء إحدى المشجعات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد مقابلة النجم المصري محمد صلاح، خلال المباراة الودية التي تغلب فيها منتخب الفراعنة أمس على نظيره الغيني 3-1.

وتظهر اللقطة، المشجعة وهي تطلب من المنظمين لقاء صلاح، الذي لبى الدعوة فورا، وترك دكة بدلاء الفراعنة وتقدم إلى المشجعة وصافحها قبل أن يعود إلى زملائه، فيما دخلت المشجعة في نوبة بكاء متأثرة بتحقق حلمها بلقاء قائد المنتخب المصري وهداف الدوري الإنجليزي.

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ويستعد محمد صلاح مع زملائه لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الجاري ولغاية 19 يوليو المقبل.

وسيخوض منتخب الفراعنة المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة نظيره من زيمبابوي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي جمهورية كونغو الديمقراطية وأوغندا.

المصدر: وكالات

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