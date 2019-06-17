تعرف على شرط باريس سان جيرمان للتخلي عن نيمار

ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستعد للتخلي عن نجمه البرازيلي نيمار في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشرط الحصول على عرض مالي مغر.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد قرر النادي الباريسي السماح لنيمار بالرحيل بشرط وصول عرض مالي مغر.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار يرغب في مغادرة سان جيرمان والعودة إلى إسبانيا مرة أخرى.

Info L'Équipe : le PSG est prêt à laisser partir Neymar cet été en cas d'offre XXL https://t.co/wSQaVAlImHpic.twitter.com/uSkFy3tcjG — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 16, 2019

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن نيمار اتفق مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على مغادرة الفريق هذا الصيف مقابل رسوم نقل بـ220 مليون يورو، أو أقل من 200 مليون يورو بعد عام 2020.

📻 Repasa @AlvaroBenitoLB una de las noticias del día: L'Equipe informa de que el PSG dejaría salir a Neymar por una oferta "XXL"



En octubre @SiqueRodriguez te contó que Neymar tiene un acuerdo para poder salir este verano del PSGhttps://t.co/LdTJNj3vPQhttps://t.co/uu9hFJtSvD — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 16, 2019

وانضم نيمار لباريس سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، لغاية يونيو 2022.

وتحدثت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية والإسبانية مؤخرا، عن رغبة نيمار في العودة إلى النادي الكتالوني خلال الانتقالات الصيفية.

المصدر: وكالات





