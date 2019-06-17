الأوروغواي تقسو على الإكوادور في "كوبا أمريكا 2019" (فيديو)

حقق المنتخب الأوروغوياني فوزا كبيرا على نظيره الإكوادوري برباعية نظيفة، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، ضمن بطولة "كوبا أمريكا 2019" لكرة القدم في البرازيل.

وافتتحت الأوروغواي التسجيل مبكرا عبر نيكولاس لوديرو في الدقيقة الخامسة، وعززت تقدمها في الشوط الأول بهدفين آخرين بواسطة الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي إدينسون كافاني في الدقيقة 32، ونجم برشلونة الإسباني لويس سواريز في الدقيقة 44.

واكتفت الأوروغواي حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (بـ15 لقبا) بهدف وحيد في الشوط الثاني، وكان بنيران صديقة عبر مدافع الإكوادور أرتورو مينا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

ولعب المنتخب الإكوادوري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24، بعد طرد خوسيه كوينتيرو لضربه لوديرو بالكوع عقب التحام بين اللاعبين في صراعهما على كرة عالية.

وأشهر الحكم البرازيلي البطاقة الصفراء في وجه المدافع الإكوادوري قبل أن يلجأ لتقنية المساعدة بالفيديو "VAR" ويلغي البطاقة الصفراء ويقرر طرده.

وبهذا الفوز، حصد المنتخب الأوروغوياني أول 3 نقاط، ليتصدر المجموعة الثالثة، فيما يتذيل منتخب الإكوادور الترتيب، في انتظار مباراة تشيلي واليابان، المقرر لها اليوم مساء.

المصدر: أ ف ب