أحرز اللاتفي ماريس بريديس لقب بطل العالم لوزن الخفيف الثقيل، بحسب منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، وبلغ نهائي دورة "سلسلة السوبر" للملاكمة، على جائزة الأسطورة محمد علي كلاي.

وانتزع بريديس، حزام بطل العالم من منافسه البولندي كشيشتوف غلوفاتسكي، بفوزه عليه بالضربة الفنية القاضية، في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما، ليلة السبت، في لاتفيا.

وضرب الملاكم اللاتفي موعدا، في نهائي دورة "سلسلة السوبر - World Boxing Super Series" للملاكمة (WBSS)، مع الكوبي يونير دورتيكوس، بطل العالم للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) للوزن الخفيف الثقيل، الذي تغلب بدوره على الأمريكي أندريو تابيتي، في الدور قبل النهائي أيضا.

وحقق ماريس بريديس (34 عاما) بذلك انتصاره السادس والعشرين، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، منها 18 بالضربة القاضية، مقابل هزيمة واحدة فقط.

بينما حقق الكوبي يونير دورتيكوس (33 عاما)، انتصاره الخامس والعشرين، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، منها 22 بالضربة القاضية، مقابل هزيمة واحدة فقط أيضا.

المصدر: "allboxing.ru"