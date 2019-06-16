كأس العالم للسيدات.. لقطة غريبة في مباراة هولندا والكاميرون

لم تخل بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقامة في فرنسا، من اللقطات الغريبة، آخرها الواقعة التي تخللت مباراة هولندا والكاميرون أمس، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وعندما توقفت المباراة لبضع دقائق، استغلت إحدى لاعبات المنتخب الهولندي الفرصة لشرب القليل من الماء، وفي نفس اللحظة، أقبلت عليها لاعبة من المنتخب الكاميروني، طالبة إياها بمنحها الزجاجة لتشرب منها هي أيضا، إلا أن اللاعبة الهولندية تجاهلت هذا الطلب، وهو ما لم تتقبله منافستها، التي تفوهت ببعض الكلمات، وقامت ببعض الإشارات الغاضبة.

ولم تنته الواقعة عند هذا الحد، فعندما حاولت لاعبة هولندية أخرى كانت تجلس على مقاعد البدلاء، إنقاذ الموقف وتصفية القلوب بإعطاء زجاجة مائية للاعبة الكاميرونية الغاضبة، أخذت هذه الأخيرة الزجاجة، وقذفتها بعيدا.

وانتهت المباراة بفوز منتخب هولندا بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليحجز مبكرا بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، فيما بقي المنتخب الكاميروني في المركز الرابع الأخير، بلا رصيد من النقاط.

المصدر: فيسبوك