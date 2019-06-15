"عربسات" ترحب بقرار محكمة فرنسية بشأن دعوى "beIN" في قضية "قرصنة"

‏‎أعلنت منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عربسات" عن ترحيبها بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس الصادر يوم الخميس الماضي، والمتعلق بادعاءات "beIN" ضد "عربسات".

وأصدرت "عربسات" بيانا رسميا، أشادت فيه بنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم المدعية "beIN SPORTS" التابعة لشبكة الجزيرة القطرية، بكل احترافية ومهنية.

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‏‎وقالت في بيانها: "إن حكم القضاء الفرنسي الذي رفض جميع ادعاءات (beIN) ضد (عربسات)، جاء تأكيدا على سلامة موقف المنظمة من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية التي سعت من خلالها إلى ربطها بالكيان المشبوه المقرصن (beoutQ)".

واعتبرت "عربسات" أن إدانة القضاء الفرنسي لشركات "beIN" والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات، هو يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة ونفي كل التهم الزائفة والباطلة التي حاولت مجموعة "beIN SPORTS" القطرية إلصاقها بها للتغطية على فشلها التقني في حماية فضائها الإعلامي.

في المقابل، أعلنت شبكة "بي أن سبورتس" أن محكمة فرنسية، قضت أمس الجمعة، بأن شركة توزيع الأقمار الصناعية "عربسات" متورطة في عملية مشتركة مع قناة "بي آوت كيو" لقرصنة مواد خاصة بشبكة "بي أن سبورتس - beIN SPORTS".

وذكر بيان لشبكة "بي أن سبورتس" أن القرار الصادر عن محكمة باريس الكبرى صادق على دقة التقارير الفنية للشبكة، التي أثبتت تورط "عربسات" في توزيع القناة السعودية.

وأشار البيان إلى أن التقارير الفنية للشبكة أظهرت أن قناة "بي آوت كيو - beoutQ" كانت متاحة يومي 18 و24 يونيو 2018 على الترددين 11919 و12207 ميغاهرتز عبر القمر الصناعي "بدر-4"، الذي تشغله "عربسات".

وكشفت "بي أن سبورتس" أنها رفعت القضية في محكمة باريس الكبرى، بسبب حرمانها بشكل غير قانوني من اللجوء إلى القضاء في السعودية، وأكدت أن "عربسات" تجاهلت مئات الطلبات من أصحاب الحقوق لوقف بث قنوات القرصنة.

المصدر: وكالات