جامباولو يترك سامبدوريا تمهيدا للإشراف على ميلان

قرر ماركو جامباولو الانفصال عن سامبدوريا الذي دربه منذ عام 2016، من أجل توقيع عقد مع ميلان للإشراف عليه خلفا لجينارو غاتوزو، وذلك بحسبما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

وسيكون المدرب البالغ من العمر 51 عاما، جزءا من حملة التغيير التي يجريها النادي "اللومباردي"، والتي أسفرت حتى الآن عن رحيل غاتوزو، والمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، وترقية مدافعه الأسطوري باولو مالديني إلى منصب المدير التقني، وعودة نجم وسطه السابق الكرواتي زفونيمير بوبان لتولي مسؤولية مدير الكرة.

وبعد أن سمح له رئيس سامبدوريا ماسيمو فيريرو بفسخ العقد الذي يربطه بالنادي حتى 2020، سينضم جامباولو إلى ميلان بعقد لعامين مع خيار التمديد لعام ثالث، ضمن خطة إعادة بناء الفريق مع الاعتماد على عنصر الشباب عوضا عن الإنفاق لضم نجوم كبار، وذلك في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات.

واحتل ميلان المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم، وفشل بذلك في حجز مكان في مسابقة "التشامبيونز ليغ"، التي تتأهل إليها الأندية المحتلة للمراكز الأربعة الأولى في "الكالتشيو".

المصدر: وكالات