بالصور.. السيسي يزور منتخب مصر ويتوجه بطلب لرفاق صلاح

زار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، المنتخب المصري لكرة القدم خلال تدريباته استعدادا لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا "مصر 2019".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن "الرئيس التقى أعضاء منتخب مصر المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستستضيفها مصر انطلاقا من شهر يونيو الجاري، حيث أعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم".

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وأوضح الراضي أن السيسي طالب جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير، مشددا "على أهمية تحلى أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميا وجماهيريا".

RT

RT

من جانبهم، توجه اللاعبون خلال اللقاء بالشكر والتقدير للرئيس، لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية، معاهدين الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين.

المصدر: وكالات





