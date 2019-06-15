البرازيلية مارتا تتفوق على رونالدو وتعادل رقم أسطورة ألمانيا
دخلت النجمة البرازيلية مارتا، تاريخ بطولة كأس العالم من أوسع أبوابه، بتسجيلها هدفا خلال مباراة جمعت منتخب بلادها بنظيره الأسترالي أمس (2-3)، ضمن منافسات مونديال فرنسا للسيدات 2019.
وبهدفها في الشباك الأسترالية، أصبحت مارتا أكثر من سجل في تاريخ المنتخب البرازيلي لكرة القدم (للرجال والسيدات) في بطولة كأس العالم، برصيد 16 هدفا، متقدمة بفارق هدف واحد على هداف منتخب "السيليساو" المعتزل، "الظاهرة" رونالدو، كما عادلت الأيقونة البرازيلية، الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة الكرة الألمانية، ميروسلاف كلوزه، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في بطولة كأس العالم، برصيد 16 هدفا.
World Cup goals for #BRA:— Sporting Index (@sportingindex) 13 июня 2019 г.
Jairzinho-9⃣
Pele- 1⃣2⃣
Ronaldo- 1⃣5⃣
Marta- 1⃣6⃣
Amongst some footballing royalty 😲#FIFAWWCpic.twitter.com/VVEPYq6WN1
Marta joins Miroslav Klose on a World Cup-record 16 goals 💥 pic.twitter.com/qbBXlfKLTw— B/R Football (@brfootball) 13 июня 2019 г.
وباتت مارتا كذلك، أول لاعبة تتمكن من تسجيل الأهداف في 5 بطولات من نهائيات كأس العالم للسيدات، حيث هزت الشباك في مونديال 2003، و2007، و2011، و2015، و2019.
المصدر: تويتر