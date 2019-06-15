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منتخب البرازيل يفتتح "كوبا أمريكا" بثلاثية في شباك بوليفيا (فيديو)

الرياضة

منتخب البرازيل يفتتح
AFP Miguel SCHINCARIOL
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استهل منتخب البرازيل مسعاه لإحراز لقب "كوبا أمريكا" للمرة الأولى منذ 2007، بفوز كبير على نظيره البوليفي اليوم (3-0)، في افتتاح النسخة الـ46 من البطولة القارية المقامة في البرازيل.

وبعد شوط أول عقيم عجز خلاله رجال المدرب تيتي عن اختراق الدفاع البوليفي والوصول إلى شباك الحارس كارلوس لامبي، فرض لاعب وسط برشلونة فيليبي كوتينيو، نفسه نجما لشوط المباراة الثاني، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 50 من ركلة و53، قبل أن يؤكد البديل إيفرتون النقاط الثلاث لأصحاب الضيافة بهدف ثالث، في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز الذي افتتح به البطولة ومنافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي فنزويلا والبيرو (يلعبان غدا)، خطا المنتخب البرازيلي أولى خطواته نحو تلميع صورته أمام جمهوره من خلال التتويج بالبطولة القارية الغائبة عن خزائنه منذ 12 عاما، وتعويض الخيبة التي عاشها قبل 5 أعوام حين احتضنت بلاده مونديال 2014، وخرج من نصف النهائي بهزيمة تاريخية أمام ألمانيا (1-7).

المصدر: وكالات

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