أكد رئيس الوداد أن فريقه تقدم باعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي (الطاس أو كاس)، ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة مباراة الإياب للدور النهائي لدوري الأبطال أمام الترجي.

وقال رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصري: "قررنا تقديم اعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي، لأن الاتحاد الإفريقي أقر بعدم توفر كافة الشروط الأمنية داخل الملعب".

وأضاف رئيس الوداد في تصريحاته لـ"فرانس برس": "القانون واضح في هذه الحالة، إذ يجب أن يعلن الفريق المنظم خاسرا ويعود إلينا اللقب"، متابعا: "نحن الطرف المتضرر في هذه القضية، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لإنصافنا، أما إعادة المباراة فلن ترفع عنا الضرر".

وأشار الناصري إلى أن النادي أوكل محامين ووضع ملف الاعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها.

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وأثارت مباراة الوداد المغربي ومضيفه الترجي التونسي التي أقيمت على الملعب الأولمبي في "رادس" بضواحي تونس العاصمة مطلع الشهر الحالي، اعتراضات من قبل الفريق المغربي، لاسيما بشأن العطل في تقنية المساعدة بالفيديو "فار".

وانسحب لاعبو الوداد من أرض الملعب إثر توقف اللعب بعد نحو ساعة على انطلاق المباراة، عقب قرار الحكم إلغاء هدف التعادل (1-1) الذي سجلوه قبل ذلك بدقائق، ومطالبتهم بالعودة إلى تقنية الفيديو لتبيان ما إذا كان قرار الحكم صائبا.

وعلى الرغم من أن الحكم الغامبي باكاري غاساما أعلن بعد نحو ساعة ونصف ساعة من التوقف، إنهاء المباراة وتسليم كأس دوري أبطال إفريقيا للترجي، عاد الاتحاد الإفريقي بعد أيام وقرر إثر اجتماع طارئ للجنته التنفيذية إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر (21 يونيو- 19 يوليو)، معللا ذلك بعدم توافر "شروط اللعب والأمن" في "رادس".

المصدر: أ ف ب