أقر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو بوجود مشاكل في الكرة الإفريقية دون أن يستبعد حدوث تغيير في الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف".

وجاءت تعليقات إنفاتينو على خلفية الأحداث الأخيرة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا واتهامات الفساد الموجهة لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي من قبل شرطة مكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الخميس الماضي.

وحققت الشرطة حول فسخ "كاف" عقدا يربطه بشركة التجهيزات الرياضية الألمانية "بوما" من جانب واحد والتعاقد مع شركة "تكنيكال ستييل" الواقعة بمدينة "سيان سور مار" الفرنسية، بكلفة تصل إلى 830 ألف دولار إلى جانب اتهامات أخرى يواجهها أحمد أحمد بالتحرش الجنسي.

وقال انفانتينو في حوار لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أولا يتعين احترام قرينة البراءة. لكن من الواضح أن هناك مشاكل في كرة القدم الإفريقية. شاهدنا هذا في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، الوضع الحالي يقلقني ويقلق (فيفا). الكثير من الاتحادات الوطنية في إفريقيا تطالبنا بفعل شيء ما".

وأضاف: "هناك جانب سياسي ورياضي ولن نختبئ. سنتحمل المسؤولية. بدأنا بالفعل بالحديث مع أحمد أحمد ومسؤولين أفارقة آخرين".

وزادت الأحداث التي رافقت مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس من تأزم الوضع في الـ "كاف" وضرب مصداقيته لاسيما عقب القرارات المعلنة للجنة الطوارئ في باريس، بسحب اللقب والميداليات من الترجي وإعادة المباراة خارج تونس.

ولم يؤمن "كاف" تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباراة الإياب، التي توقفت عند الدقيقة 60 بعد رفض الوداد استئناف المباراة، احتجاجا على عدم احتساب هدف في مرمى الترجي وعدم لجوء الحكم إلى تقنية "VAR" التي لم تكن تعمل.

وقال رئيس الـ (فيفا): "كأس أمم إفريقيا ستنطلق قريبا في مصر وسيكون هناك اجتماع للمكتب التنفيذي ومؤتمر هام للغاية لـ (كاف). ستكون مناسبة للتنسيق بين جهودنا. في كل الحالات فإن الـ (فيفا) يريد الإسهام في أن يخرج (كاف) من وضعيته الحالية".

ولم يستبعد إنفانتينو أن يكون هناك تغيير في إدارة الاتحاد الإفريفي للكرة.

المصدر: وكالات