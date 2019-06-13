حقق منتخب مصر فوزا معنويا على نظيره التنزاني (1-0)، وذلك ضمن تحضيرات نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة (21 يونيو الجاري و19 يوليو 2019).

ويدين منتخب "الفراعنة" لقائده أحمد المحمدي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، بحلول الدقيقة 64 من عمر المباراة الدولية الودية لكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب برج العرب في القاهرة.

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وستخوض مصر مباراة ودية أخرى أمام غينيا، يوم الأحد المقبل.

وسيلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب كل من، زمبابوي، جمهورية الكونغو، وأوغندا.

وسيقص منتخب "الفراعنة" شريط مباريات النسخة 32 لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام على أراضيه، بمواجهة نظيره الزمبابوي، يوم الجمعة 21 يونيو الجاري.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"