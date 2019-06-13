حول المنتخب الأسترالي تأخره إلى فوز على نظيره البرازيلي (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات، في فرنسا.

تقدم منتخب "راقصات السامبا" بهدفين متتالين عبر نجمتيه، مارتا كريستياني، في الدقيقتين (27، و38 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وردت سيدات أستراليا بثلاثية، عبر كل من، كايتلين فورد (د. 45)، شولي لوغارزو (د. 58)، والبرازيلية مونيكا (د. 66 خطأ في مرماها).

After a long review, Australia have the lead as Monica nods Van Egmond's cross into her net #WWC2019pic.twitter.com/6IjwMt4w7U — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) 13 июня 2019 г.

وحققت أستراليا بذلك باكورة انتصاراتها في البطولة مقابل خسارة أيضا، ولكنها بقيت في المركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف إيطاليا، التي تواجه جامايكا، غدا الجمعة.

بينما خسرت البرازيل للمرة الأولى في البطولة، إلا أنها احتفظت بصدارة المجموعة، حتى الآن، بفارق الأهداف عن الأزوري.

المصدر: "twitter/FIFAWWC"