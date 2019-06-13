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سانت لويس بلوز يرفع "كأس ستانلي" لأول مرة في تاريخه! (فيديو)

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سانت لويس بلوز يرفع
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أحرز فريق سانت لويس بلوز "كأس ستانلي"، إثر فوزه على منافسه بوسطن بروينز (4-1)، في المباراة السابعة الفاصلة بينهما، ضمن نهائي الدوري الوطني لهوكي الجليد في أمريكا الشمالية.

ولعب في صفوف فريق سانت لويس بلوز اللاعبان الروسيان فلاديمير تاراسينكو، وإيفان بارباشيف.

وتوج فريق سانت لويس، لأول مرة في تاريخه، بـ "كأس ستانلي"، منذ تأسيسه في العام 1967، ودخل بذلك قائمة الأندية العشرين الفائزة بهذا اللقب حتى الآن.

المصدر: "sportbox.ru" 

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