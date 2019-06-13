سانت لويس بلوز يرفع "كأس ستانلي" لأول مرة في تاريخه! (فيديو)
أحرز فريق سانت لويس بلوز "كأس ستانلي"، إثر فوزه على منافسه بوسطن بروينز (4-1)، في المباراة السابعة الفاصلة بينهما، ضمن نهائي الدوري الوطني لهوكي الجليد في أمريكا الشمالية.
HUGE HIT BY BLAIS!!!! BIGGER GOAL BY O'REILLY!!!! #stlblues#WeAllBleedBluepic.twitter.com/U6rNorBs2n— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) 13 июня 2019 г.
WHAT. A. MOVE!!!!!! #stlblues#WeAllBleedBluepic.twitter.com/G6DqltYLaJ— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) 13 июня 2019 г.
ولعب في صفوف فريق سانت لويس بلوز اللاعبان الروسيان فلاديمير تاراسينكو، وإيفان بارباشيف.
BRAYDEN SCHENN HAS MADE IT 3-0!!!! #stlblues#WeAllBleedBluepic.twitter.com/5E9mmD4xON— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) 13 июня 2019 г.
The Jordan Binnington highlight reel continues. #stlblues#WeAllBleedBluepic.twitter.com/xi0ujdKY0Q— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) 13 июня 2019 г.
وتوج فريق سانت لويس، لأول مرة في تاريخه، بـ "كأس ستانلي"، منذ تأسيسه في العام 1967، ودخل بذلك قائمة الأندية العشرين الفائزة بهذا اللقب حتى الآن.
52 YEARS IN THE MAKING!!!! #weallbleedbluepic.twitter.com/NE78CwEsGb— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) 13 июня 2019 г.
Bobby, you’re gonna get your parade. #stlblues#WeAllBleedBlue#StanleyCuppic.twitter.com/W1vvKXfvMM— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) 13 июня 2019 г.
المصدر: "sportbox.ru"