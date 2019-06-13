سببان يمنعان برشلونة من إتمام صفقة غريزمان

يتساءل عشاق برشلونة عن السبب الذي يمنع فريقهم من ضم أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، على الرغم من إجماع مختلف وسائل الإعلام على أن انتقال اللاعب الفرنسي إلى البارسا مسألة وقت فحسب.

والأكثر من ذلك، فقد خرج ميغيل مارتين، المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد بتصريح أكد فيه بدوره، أن غريزمان سينضم لبرشلونة هذا الصيف.

وقال مارتين لوسائل إعلام إسبانية: "نعلم منذ مارس الماضي أن غريزمان سينضم لبرشلونة".

التزام إدارة "البلوغرانا" الصمت، وعدم نفيها أو تأكيدها لهذه الأخبار، طرح أكثر من علامة استفهام، سواء من جانب عشاق الفريق الكتالوني، أو من جانب وسائل الإعلام، التي اجتهدت وتحرت لمعرفة سبب عدم تحرك برشلونة حتى الآن لضم صاحب الـ28 عاما.

وتوصلت صحيفة "El Mundo Deportivo" الإسبانية، إلى أن إدارة برشلونة ستتعاقد مع غريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وارتأت التريث لسببين رئيسيين، أولهما وهو الأبرز، يكمن في أن المسؤولين الكتالونيين لا يريدون التحرك الآن لإتمام الصفقة، وينتظرون حلول الأول من الشهر المقبل، حينها سينخفض الشرط الجزائي للدولي الفرنسي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.

السبب الثاني وفقا للصحيفة الإسبانية دائما، ربما يرجع لرغبة الفريق الكتالوني في إعلان صفقة التعاقد مع غريزمان في الـ14 من الشهر المقبل، كنوع من الاحتفاء باللاعب، على اعتبار أن هذا الموعد يصادف العيد الوطني الفرنسي أو ما يعرف بيوم "الباستيل".

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إذن، وفي انتظار بيان عاجل أو آجل من إدارة برشلونة لإعطاء تفسير حول هذا الموضوع، ستتواتر الأنباء من هنا وهناك حول مصير غريزمان ومستقبله، في حين ستضع جماهير "البلوغرانا" الحالمة والمتشوقة، يدها على قلبها متمنية إنهاء صفقة، سيكون لها وقعها الإيجابي على أداء ونتائج "البارسا"، الباحث عن أولى ألقابه في مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

المصدر: RT+El Mundo Deportivo