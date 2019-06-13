تم طرد بطلة العالم للجمباز للعام 2003، تيرين همفري، من الاتحاد الوطني الأمريكي للعبة، بسبب مدونة نشرتها على شبكة التواصل الاجتماعي.

وتضمنت المدونة المنشور عبارة: "إن ما يسمى عند الأبطال تدريبات، يعتبرها الناس العاديون عنفا".

وتم ربط هذه "التدوينة" في اتحاد الجمباز بقضية إدانة الطبيب السابق لمنتخب أمريكا، لاري نصار، بالتحرش الجنسي بحق بعض لاعبات الجمباز.

AFP /KAZUHIRO NOGI

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ونقل موقع "kshb" عن لاعبة الجمباز، البالغة من العمر 32 عاما، قولها: "تحدثت فقط عن تجربتي الشخصية. كنت أشعر بالألم والتعب كل يوم. وعندما نشرت تلك التدوينة، كنت أقصد التدريبات فقط. لم أكن أتوقع أنه يمكن تفسيرها بطريقة أخرى".

يذكر أنه تم الحكم على لاري نصار بالسجن لمدة 175 عاما، لإغرائه الفتيات القصر، طيلة 60 عاما، ولحيازته على مواد إباحية للأطفال.

ووجهت 160 امرأة الاتهامات للطبيب في المحاكمة، من بينهن البطلة الأولمبية ماكايلا ماروني، وإيلي ريسمان، وغابرييلا دوغلاس، وسيمونا بايلز.

المصدر: "eurosport.ru"