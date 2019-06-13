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الكشف عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد

الرياضة

الكشف عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد
Reuters Phil Noble
الكشف عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد
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كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم، جدول مباريات "البريمير ليغ" للموسم الجديد، الذي تنطلق منافساته يوم 9 أغسطس المقبل.

ويبدأ البطل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ويست هام، في حين يستهل الوصيف ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا مشواره في الدوري بمواجهة نورويتش العائد حديثا إلى دوري الأضواء.

وستجمع قمة الجولة الأولى بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي.

وستشهد بطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم سابقة هي الأولى من نوعها، حيث ستحظى أندية "البريمير ليغ" باستراحة في فبراير تمتد لأسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة أندية صعدت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهي أستون فيلا، وشيفيلد يونايتد، ونوريتش سيتي.

المصدر: وكالات

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