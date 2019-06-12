راموس يدعو بيكيه مع شاكيرا إلى حفل زفافه.. ويتجاهل رونالدو

قرر قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرخيو راموس إقامة حفل زفافه من صديقته بيلار روبيو، يوم السبت المقبل، في إشبيلية مسقط رأسه، بحضور عدد كبير من الضيوف.

ودعا راموس وصديقته نحو 500 ضيف لحضور حفل الزفاف، وفي مقدمتهم رئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيرز، ومديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، إضافة إلى زميله السابق في المنتخب جيراد بيكه وصديقته المغنية شاكيرا، بينما تجاهل زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

ومن بين الضيوف أيضا رباعي ريال مدريد: داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز والكرواتي لوكا مودريتش والكوستاريكي كيلور نافاس.

وثنائي برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

ولاعبو ريال مدريد السابقون: الإنجليزي ديفيد بيكهام، فرناندو هييرو، راؤول غونزاليس، البرازيلي رونالدو نازاريو (الظاهرة)، روبرتو كارلوس، والحارس إيكر كاسياس.

ومدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سابقا، فيسنتي دل بوسكي. ولويس هنريكي المدرب الحالي لمنتخب "فوريا لا روخا".

المصدر: وكالات