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ألمانيا تفوز على إسبانيا بشق الأنفس في مونديال السيدات (فيديو)

الرياضة

ألمانيا تفوز على إسبانيا بشق الأنفس في مونديال السيدات (فيديو)
Globallookpress
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تغلب المنتخب الألماني بشق الأنفس على نظيره الإسباني بهدف يتيم، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات، في فرنسا.

ويعود الفضل في انتصار منتخب "المانشافت" للاعبة سارة دابريتز، التي أحرزت الهدف الوحيد له، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء.

وحققت ألمانيا بذلك انتصارها الثاني على التوالي، وانفردت بصدارة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، مبتعدة بفارق ثلاث نقاط عن إسبانيا، التي تشغل مركز الوصافة، وبانتظار نتيجة المواجهة الثانية بين جنوب إفريقيا والصين، غدا الخميس.

المصدر: "twitter/FIFAWWC" 

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