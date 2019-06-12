تغلب المنتخب الألماني بشق الأنفس على نظيره الإسباني بهدف يتيم، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات، في فرنسا.

ويعود الفضل في انتصار منتخب "المانشافت" للاعبة سارة دابريتز، التي أحرزت الهدف الوحيد له، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء.

Germany broke the deadlock just before half-time against Spain, with Sara Daebritz edging them in front. #WWC2019#rtesoccerpic.twitter.com/ap4iYH7jVU — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) 12 июня 2019 г.

وحققت ألمانيا بذلك انتصارها الثاني على التوالي، وانفردت بصدارة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، مبتعدة بفارق ثلاث نقاط عن إسبانيا، التي تشغل مركز الوصافة، وبانتظار نتيجة المواجهة الثانية بين جنوب إفريقيا والصين، غدا الخميس.

المصدر: "twitter/FIFAWWC"