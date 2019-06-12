كشف الجائزة المالية المخصصة لفيوري في نزاله المقبل

سيحصل الملاكم البريطاني الشهير تايسون فيوري على أكثر من 11 مليون يورو في حال فوزه بنزاله المقبل أمام منافسه الألماني توم شوارز.

ووفقا للعقد الذي يمتد لـ30 شهرا، والمبرم بين فيوري من جهة، وشركة "Top Rank Boxing" الأمريكية الترويجية وشركة "ESPN" التلفزيونية من جهة أخرى، فسيجني الملاكم البريطاني بموجبه في حال فوزه بنزالاته المقبلة، أكثر من 80 مليون يورو، بما فيها 11 مليون يورو من نزاله المقبل أمام شوارز.

وأكد فيوري أنه لن يستخف بمنافسه شوارز "المغمور"، ولن يقع في نفس الخطأ الذي سقط فيه مواطنه أنتوني جوشوا، الذي مني مطلع هذا الشهر بالهزيمة الأولى في مسيرته، وجاءت على يد الأمريكي رويز، الذي جرد جوشوا من لقب بطل العالم في الوزن الثقيل حسب تصنيف الجمعية العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة.

وقال فيوري: "إذا دفعوا لك هذا الكم من الأموال، فلن تكون هناك مشاكل مع الدافع أو الحافز للفوز.. لن يكون هناك أي استخفاف بالمنافس".

وسيقام نزال فيوري أمام شوارز السبت المقبل، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

يشار إلى أن الملاكم البريطاني (30 عاما) لم يهزم قط خلال مسيرته التي حقق فيها 27 فوزا وتعادلا وحيدا كان في أواخر العام الماضي أمام الأمريكي ديونتاي وايلدر، بطل العالم حسب مجلس الملاكمة العالمي.

أما شوارز البالغ 24 عاما، فقد خاض 24 نزالا وفاز بها جميعها.

المصدر: لينتا.رو